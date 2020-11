Verband "Landurlaub MV" zieht positive Geschäftsbilanz Sendung: Nordmagazin | 15.11.2020 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 15.05.2021

Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern war in diesem Jahr so gefragt wie noch nie. Gerade Großstädter haben Landurlaub gemacht.