Urteil: Haftstrafe für Ex-Pflegeheimleiterin

Nordmagazin - 28.08.2019 19:30 Uhr

Wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Misshandlung im Pflegeheim in Krakow am See, ist die ehemalige Betreiberin zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden.