Totes Baby in Rostock: 26-Jährige festgenommen

Nordmagazin - 26.05.2019 19:30 Uhr

Eine Spaziergängerin hat am Sonnabend in Rostock einen toten Säugling am Straßenrand entdeckt. Die Ermittler haben eine 26-Jährige festgenommen - vermutlich die Mutter.