Tankwagen mit Gärresten kippt auf Bahnübergang

Nordmagazin - 02.03.2019 19:30 Uhr

In Neubukow ist in der Nacht zum Sonnabend ein Lastwagen mit Gärresten umgekippt, mehrere Tausend Liter liefen auf einem Bahnübergang aus. Schuld war wohl ein Defekt am Fahrzeug.