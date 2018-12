Stromausfall im Schneewinter 1978/79

Nordmagazin - 22.12.2018 19:30 Uhr

Im Schneewinter 1978/79 fiel in vielen Haushälten der Strom aus - in manchen tagelang. Die Braunkohlekraftwerke produzierten nicht mehr. Nur das Kernkraftwerk in Lubmin lieferte noch.