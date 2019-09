Sportstättenförderung lässt zu wünschen übrig

Nordmagazin - 17.09.2019 19:30 Uhr

Bisher gab es in der Grundschule "Mönchgut" auf Rügen Sport auf dem Flur, nun ist endlich eine Halle in Aussicht. Doch es dauert in MV zu lange, bis Förderanträge bewilligt werden.