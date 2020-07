Rostocker Klubszene kämpft ums Überleben Sendung: Nordmagazin | 25.07.2020 | 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 25.01.2021

Klubs und Discos werden wegen der Ansteckungsgefahr wohl am längsten auf Corona-Lockerungen warten müssen. Die Partyszene in Rostock arbeitet an Lösungen und hofft auf die Politik.