"Rostock kreativ": Hobbykünstler stellen aus

Nordmagazin - 07.03.2019 19:30 Uhr

In der Ausstellung "Rostock kreativ" zeigen Hobbykünstler in der Rostocker Kunsthalle ihre Werke. 628 Fotografien, Malereien und Skulpturen sind in diesem Jahr zu sehen.