Rostock: Verein will günstiges Wohnen ermöglichen

Nordmagazin - 19.07.2019 19:30 Uhr

Wohnen wird in Städten immer teurer und ist für junge Leute oft unbezahlbar. In Rostock will nun ein Verein zwei Häuser kaufen und hat zur Finanzierung eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.