Rostock: Madsen und Bockhahn in OB-Stichwahl

Nordmagazin - 27.05.2019 09:00 Uhr

Steffen Bockhahn (Linke) und Claus Ruhe Madsen (parteilos) treffen am 16. Juni in der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt aufeinander. Am Sonntag lag Madsen vorn.