Rostock: Katja Flint als Fotografin

Nordmagazin - 13.01.2019 19:30 Uhr

Schauspielerin Katja Flint wechselt die Perspektive: In der Kunsthalle Rostock zeigt sie Porträtfotografien in Schwarz-Weiß. Zwei Jahre hat sie an der Fotoserie gearbeitet.