Niedrigwasser führt zu verkürzten Schleusenzeiten

Nordmagazin - 07.07.2019 19:30 Uhr

In den Flüssen, Seen und Kanälen Mecklenburg-Vorpommerns herrscht wegen der Trockenheit Wassermangel. Freizeitskipper müssen daher an einigen Schleusen mit Einschränkungen leben.