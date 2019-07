NS-Überlebende: Eine Kindheit im Kellerversteck

Nordmagazin - 12.07.2019 19:30 Uhr

Bärbel Beyer-Cohn überlebte die Nazidiktatur in einem Keller in Brandshagen. Viele ihrer jüdischen Verwandten wurden ermordet. Jetzt kam sie zurück an den Ort ihrer verlorenen Kindheit.