Müll sammeln gegen die Langeweile Sendung: Nordmagazin | 18.04.2020

In einem sozialen Netzwerk war die Familie Maync auf die Idee "Spazieren und Müll sammeln" gestoßen. Am Ostorfer See setzt sie das in der Corona-Pause nun in die Praxis um.