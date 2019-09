Mord an Maria: Hohe Strafen für beide Angeklagte

Wegen des Mordes an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz muss der Haupttäter in den Maßregelvollzug in einer Psychiatrie. Der Mittäter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.