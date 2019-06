Modellprojekt: Ehrenamtliche Seniorenbegleiter

Nordmagazin - 07.06.2019 19:30 Uhr

Damit ältere Menschen in der Gemeinde Alt Meteln so lange wie möglich in ihrem Zuhause wohnen bleiben können, geht man dort jetzt neue Wege: Seniorenbegleiter helfen ehrenamtlich.