Pflegekräfte aus Mexiko in Schwerin angekommen 04.01.2020

Vielen Kliniken in MV fehlen Fachkräfte. In Mexiko gibt es ein Überangebot an Pflegepersonal. Deshalb setzen die Helios Kliniken Schwerin auf mexikanische Kräfte.