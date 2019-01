Mecklenburgische Seenplatte: Darts-Meister gesucht

Nordmagazin - 02.01.2019 19:30 Uhr

In Sarow haben die 16 besten Saison-Darter der Mecklenburgischen Seenplatte um den Titel gekämpft. Am Ende konnte Rene "The Sniper" Kasch den Pokal mit nach Hause nehmen.