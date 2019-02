Mädchen auf Industriebrache verunglückt

Nordmagazin - 25.02.2019 19:30 Uhr

Auf einem verlassenen Ziegeleigelände in Plau am See ist ein Mädchen knapp fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Die 14-Jährige erlitt eine Beckenfraktur und ein Schädel-Hirn-Trauma.