Ludwigslust: Zwei weitere Lehrkräfte infiziert Sendung: Nordmagazin | 08.08.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 08.08.2021

Am Goethe-Gymnasium in Ludwigslust haben sich zwei weitere Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert. 205 Schülerinnen und Schüler müssen in Quarantäne.