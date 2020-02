Kita-Einstieg: Projekt hilft Zuwanderer-Familien Sendung: Nordmagazin | 03.02.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 03.02.2021

Das vom Bund geförderte Projekt "Kita-Einstieg" soll Kindern zugewanderter Familien den Weg in die frühe Bildung erleichtern. In MV wird es zurzeit nur in Schwerin umgesetzt.