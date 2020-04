Kfz-Reparatur in Corona-Zeiten Sendung: Nordmagazin | 06.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 06.04.2021

Das Autohaus Fetchenheuer in Schwerin hat momentan nur noch halb so viele Kunden, wie sonst und Autos werden so gut wie gar nicht mehr verkauft. Für die Mitarbeiter wurde Kurzarbeit beantragt.