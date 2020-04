Kein Wassertourismus über Ostern Sendung: Nordmagazin | 08.04.2020 19:30 Uhr 1 min | Verfügbar bis 08.10.2020

Kurz vor Ostern beginnt in der Marina Neuhof bei Stralsund in der Regel der große Ansturm. Doch in diesem Jahr ist alles ruhig. Über Ostern ist nur die Leinenkontrolle an den Booten erlaubt.