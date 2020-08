Jolly Roger Cup: Baseball in Bullenhitze Sendung: Nordmagazin | 15.08.2020 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 22.08.2020

In brüllender Hitze haben sich die Baseball-Teams beim Jolly Roger Cup in Warnemünde gemessen. Wie heiß es dabei unter der Ausrüstung ist, hat Thorsten Reinke am eigenen Leib erfahren.