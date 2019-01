JVA Bützow: Starb Häftling an Überdosis Drogen?

Nordmagazin - 04.01.2019 19:30 Uhr

Ein 36-jähriger Strafgefangener, der in seiner Zelle in der JVA Bützow tot aufgefunden worden war, soll möglicherweise an den Folgen der Modedroge "Spice" gestorben sein.