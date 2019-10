In Rostock mangelt es an bezahlbarem Wohnraum

Nordmagazin - 17.10.2019 19:30 Uhr

Für Normalverdiener fehlen in Rostock erschwingliche Wohnungen, wie die HypoVereinsbank in ihrem Wohnraumspiegel darlegt. In der Stadt wird zwar gebaut, jedoch oft zu teuer.