Homöopathie: Ärztekammer kippt Weiterbildung Sendung: Nordmagazin | 30.06.2020 | 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 30.12.2020

An der Wirksamkeit von Globuli und Co. scheiden sich die Geister. Fakt ist: Die Ärztekammer hat beschlossen, dass Weiterbildungen in Homöopathie künftig nicht mehr angeboten werden dürfen.