Hitler-Attentat: Gedenken an Hans-Ulrich von Oertzen

Nordmagazin - 20.07.2019 19:30 Uhr

Hans-Ulrich von Oertzen war einer der engsten Verbündeten von Stauffenberg und maßgeblich an den Plänen des Hitler-Attentats beteiligt. In Rattey wurde am Sonnabend an ihn erinnert.