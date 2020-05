Heringsdorfer feiern Open-Air-Gottesdienst Sendung: Nordmagazin | 10.05.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 10.11.2020

Erstmals seit Mitte März fanden im Land wieder Gottesdienste mit Gläubigen statt. In Heringsdorf sang man wegen der strengen Corona-Regeln in Kirchen gemeinsam an der frischen Luft.