Greifswald: Hoffen auf den 50.000-Jahre-Kometen Sendung: Nordmagazin | 22.01.2023 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 22.01.2025

C/2022 E3 fliegt in sehr großen Zeitabständen an der Erde vorbei. In der Sternwarte Greifswald hält man nach ihm Ausschau.