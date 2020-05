Getreide: Roggen vs. Weizen Sendung: Nordmagazin | 22.05.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 21.05.2021

Der Anbau von Roggen ist laut Forschern in den Hintergrund geraten. Der wird von Landwirten nicht so häufig angebaut, denn er ist wirtschaftlich nicht so attraktiv.