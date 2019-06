Gärtner präsentieren ihre grünen Oasen

Nordmagazin - 02.06.2019 19:30 Uhr

Bei der landesweiten Aktion "Offene Gärten in MV" konnten Pflanzenfreunde am ersten Juniwochenende in 123 Gartenparadiesen Führungen machen und sich inspirieren lassen.