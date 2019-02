Foto-Ausstellung: "68 Portraits und ein Dorf"

Nordmagazin - 14.02.2019 19:30 Uhr

Rund ein Jahr lang haben die Kunstlehrer Ulrike Zincke und Tilmann Lohse an ihrem Foto-Projekt in Meiersberg gearbeitet. Ihr Ziel: Einblicke in das Leben der Dorfbewohner gewinnen.