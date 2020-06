Festspielsommer Mecklenburg-Vorpommern startet Sendung: Nordmagazin | 13.06.2020 | 19:30 Uhr 4 min | Verfügbar bis 13.06.2021

Neue Wege in Corona-Zeiten: Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bieten in diesem Jahr einen Festspielsommer unter dem Motto "30mal anders" an. Intendant Markus Fein im Interview.