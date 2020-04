Fernunterricht: Studieren in Zeiten von Corona Sendung: Nordmagazin | 16.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 16.07.2020

Das Sommersemester an den Universitäten startet am 20. April und bis auf Weiteres gibt es nur Online-Lehre. Studierendenvertreter üben in einem offenen Brief Kritik.