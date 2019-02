Feriencamp: Jugendorchester probt fürs Konzert

Nordmagazin - 15.02.2019 19:30 Uhr

Sechs Stunden üben täglich - und das in den Ferien: Die 50 Musiker des Jugendblasorchesters Grimmen bereiten sich in der Jugendherberge in Burg Stargard aufs Jahreskonzert vor.