Die Rettungshündin Sendung: Nordmagazin | 05.01.2020

Bis zu 100.000 Menschen werden jährlich in Deutschland als vermisst gemeldet, viele sind in Not. Sie haben gute Chancen, gefunden und gerettet zu werden - durch Hunde wie "Finnja".