Corona-Krise macht Kleingärten wieder attraktiv Sendung: Nordmagazin | 10.05.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 10.11.2020

In Corona-Zeiten erkennen viele die Vorzüge der eigenen Parzelle. Auch im Kleingartenverein Wiesengrund in Waren an der Müritz hat die Nachfrage in diesem Frühjahr stark zugenommen.