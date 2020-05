Corona-Demos: Hunderte gehen auf die Straßen Sendung: Nordmagazin | 12.05.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 11.11.2021

In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns wurde am Montagabend gegen die Corona-Politik protestiert. In Neubrandenburg zogen rund 300 Demonstranten um den Stadtring.