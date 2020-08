Boxer Dennis Lewandowski versucht Comeback Sendung: Nordmagazin | 28.08.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 28.08.2021

Der Greifswalder Boxer Dennis Lewandowski will es nach einjähriger Pause noch einmal wissen: In Braunlage im Harz steigt er gegen Ex-Weltmeister Marco Huck in den Ring.