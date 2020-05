Bio-Lebensmittel-Lieferant profitiert von Corona-Krise Sendung: Nordmagazin | 01.05.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 01.05.2021

Während viele in der Corona-Krise in Not geraten, kurbelt es für andere das Geschäft an. Ein Lieferant von Bio-Lebensmitteln in Teschendorf bei Rostock hat mehr Arbeit als sonst.