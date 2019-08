Ausstellung "Leben am Toten Meer" zeigt Kuriosum

Vor Hundert Jahren hat der Theologe und Forscher Gustaf Dalman Wasser aus dem Toten Meer entnommen. Nun wird die Flasche in der Ausstellung "Leben am Toten Meer" in Chemnitz gezeigt.