Altenpfleger haben einen harten Job - in Corona-Zeiten umso mehr. An vielen Stellen fehlt es an finanzieller Anerkennung - und auch Schutzkleidung ist nach wie vor rar.