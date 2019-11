Als die Rostocker Mensa noch ein Jazz-Tempel war

Nordmagazin - 02.11.2019 19:30 Uhr

Die Jazz-Konzerte in der Rostocker Uni-Mensa waren zu DDR-Zeiten legendär. In der Campusbibliothek an der Stelle der einstigen Mensa erinnert nun eine Foto-Ausstellung an die Zeit.