A20-Brücke bei Tribsees früher fertig als geplant Sendung: Nordmagazin | 13.09.2021 | 19:30 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 20.09.2021

Nach NDR-Informationen wird in der kommenden Woche die neue Brücke in Fahrtrichtung Lübeck in Betrieb genommen.