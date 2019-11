30 Jahre Mauerfall: NDR Empfang in Wismar

Nordmagazin - 12.11.2019 19:30 Uhr

Mit einem Sinfoniekonzert der NDR Radiophilharmonie hat der NDR an den Mauerfall vor 30 Jahren erinnert. In der St. Georgenkirche in Wismar wurde Beethovens 9. Sinfonie aufgeführt.