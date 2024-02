Lena Mosel ist die neue Moderatorin bei Niedersachsen 18.00 Stand: 05.02.2024 11:28 Uhr Lena Mosel wird neue Moderatorin von "Niedersachsen 18.00" im NDR Fernsehen. Vom 6. Februar an verstärkt die Journalistin das Moderationsteam um Tina Hermes, Kathrin Kampmann und Johannes Avenarius.

Lena Mosel: "Ich freue mich ungemein auf den Start beim NDR und auf die Menschen in Niedersachsen. Nach vielen Jahren überwiegend bundespolitischer Berichterstattung ist es schön, den Fokus wieder enger zu fassen, auf die Themen und Geschichten im Sendegebiet zu schauen - nah bei den Menschen.“

Lena Mosel ist "die ideale Ergänzung unseres Teams"

Chefredakteur Thorsten Hapke freut sich auf die neue Kollegin: "Lena Mosel hat uns in ihrer frischen, zugewandten Art überzeugt. Sie vermittelt Themen in klarer Sprache und ist als ausgebildete Politikjournalistin außerdem in der Lage, inhaltsreiche Interviews zu führen, wenn es sein muss, durchaus auch kritisch. Damit ist sie die ideale Ergänzung unseres Teams."

Kanzler und Verteidigungsminister auf Reisen begleitet

Lena Mosel hat in den vergangenen acht Jahren als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin für N24 – jetzt Welt – gearbeitet. Sie war zuletzt eine der Hauptpresenterinnen des Nachrichtenkanals, hat aber auch als politische Berichterstatterin gearbeitet und zum Beispiel den Kanzler und den Verteidigungsminister auf Reisen begleitet oder vom G7-Gipfel berichtet. Nach ihrem Studium der Publizistik absolvierte sie ein Volontariat bei Sat.1 in Mainz und Frankfurt/Main. Wenn der Arbeitstag zu Ende ist, trifft sich Lena Mosel gern mit Freunden, falls sie überhaupt im Lande ist. Denn sie reist weiterhin gern und da sie Bücher liebt, hat sie dann definitiv eines dabei.

"Niedersachsen 18.00" fasst jeden Werktag das Wichtigste des Tages in Niedersachsen in einer kompakten Viertelstunde zusammen.

