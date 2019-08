Lies: "Böden sind metertief trocken"

Niedersachsen 18.00 - 15.08.2019 18:00 Uhr

Niedersachsens Wälder und Moore sind zu trocken. Ein Klimaschutzgesetz und ein Maßnahmenplan, so Olaf Lies (SPD) am Donnerstag in Hannover, sollen der Entwicklung entgegenwirken.