IAA: Mobilitäts-Messe statt Autoschau?

Niedersachsen 18.00 - 11.12.2019 18:00 Uhr Autor/in: Rüdiger Strauch

Ab 2021 soll die IAA nicht mehr in Frankfurt am Main stattfinden. In Hannover sieht man sich bestens gerüstet für die große Automesse und bewirbt sich als Veranstaltungsort.