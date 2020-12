Sendedatum: 26.12.2020 17:35 Uhr Niklas Harder & Mofaclub Büttenwarder

Die Bewerbung

Warum wollen Sie die neue Folge zuerst sehen?

Moin, wir sind der Mofaclub "Büttenwarder MC" und haben den Namen nicht zufällig gewählt. Als eingefleischte Fans warten wir natürlich sehnsüchtig auf die neuen Folgen und würden uns riesig freuen, die vor allen anderen sehen zu können. Wir sind aktuell sieben Leute und alle zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Unser Eindruck zur Folge "Kunst"

Liebes Büttenwarder Team, wir haben die neue Folge 93 "Kunst" voller Freude am Nikolaustag gesehen. Gut fanden wir die Idee und die Kreativität der neuen Folge. Natürlich ist es schwer mit neuen Büttenwarder-Folgen ohne den Charakter Brakelmann an die alten anzuknüpfen, aber es war schade, das Bild von ihm mitten in der Folge runterfallenzulassen. Außerdem hätten wir uns das Ende etwas konkreter vorgestellt, mit diesem offenen Ende ist ja noch vieles möglich. Nichtsdestotrotz warten wir auch auf die nächsten Folgen und werden fleißig weiterschauen.

Viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit

Niklas Harder

Mofaclub Büttenwarder



